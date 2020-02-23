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ЦИК аннулировал результаты еще на одном избирательном участке

23 Февраля, 2020 в 19:21 ~ 1 минута на чтение 424
ЦИК аннулировал результаты еще на одном избирательном участке

На сегодняшнем заседании ЦИК были рассмотрены обращения и жалобы в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, были обсуждены обращения от 10-го Бинагадинского третьего ИО, где лидирует Мадер Мусаев.

После рассмотрения жалобы было принято решение об аннулировании результатов голосования в избирательном участке N 16 этого округа.
9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).
Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.
В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

Эльшан Рустамов, М.К.

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