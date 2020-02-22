ЦИК аннулировала результаты голосования на двух участках разных избирательных округов

В субботу, 22 февраля, проходит заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана, посвященное рассмотрению обращений в связи с прошедшими 9 февраля внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, на заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от Евлахского избирательного округа №48 Руфата Гаджибейли.

Как заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, кандидат в своем обращении отметил, что в день голосования на избирательных участках округа имели место различные нарушения.

«По обращению были проведены разбирательства, заслушаны жалобы, изучены видеозаписи в соцсетях. Руфат Гаджибейли заявил, что нарушения произошли на участках №3 и 13. Окружная избирательная комиссия всесторонне изучила вопрос и признала жалобы необоснованными. Но при рассмотрении видеозаписей были выявлены нарушения на участке №6, поэтому результаты голосования по участку должны быть признаны недействительными», - заявила она.

После обсуждения ЦИК приняла решение признать недействительными результаты голосования по избирательному участку №6 Евлахского избирательного округа №48.

Также на заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от Гарадагского избирательного округа №11 Кямиля Пашаева.

Как заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, кандидат в своем обращении отметил, что в день голосования на избирательных участках округа имели место различные нарушения, в частности, в день голосования наблюдателям не было предоставлено возможности осуществлять наблюдения по избирательному округу.

«Группа экспертов провела тщательное разбирательство по обращению. В ходе него нарушения были обнаружены лишь на одном избирательном участке. Поэтому результаты голосования на избирательном участке №25 в этом избирательном округе следует признать недействительными», - заявила она.

После обсуждения ЦИК приняла решение признать недействительными результаты голосования по избирательному участку №25 Гарадагского избирательного округа №11.

Отметим, что в 11-м Гарадагском избирательном округе наибольшее число голосов, по данным ЦИК, набрал Айдын Гусейнов.

Тимур Рзаев, Г.Р.