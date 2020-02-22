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ЦИК аннулировала результаты голосования на двух участках разных избирательных округов

22 Февраля, 2020 в 17:44 ~ 2 минуты на чтение 199
ЦИК аннулировала результаты голосования на двух участках разных избирательных округов
В субботу, 22 февраля, проходит заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана, посвященное рассмотрению обращений в связи с прошедшими 9 февраля внеочередными парламентскими выборами.
 
Как сообщает 1news.az, на заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от Евлахского избирательного округа №48 Руфата Гаджибейли. 
 
Как заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, кандидат в своем обращении отметил, что в день голосования на избирательных участках округа имели место различные нарушения.
 
«По обращению были проведены разбирательства, заслушаны жалобы, изучены видеозаписи в соцсетях. Руфат Гаджибейли заявил, что нарушения произошли на участках №3 и 13. Окружная избирательная комиссия всесторонне изучила вопрос и признала жалобы необоснованными. Но при рассмотрении видеозаписей были выявлены нарушения на участке №6, поэтому результаты голосования по участку должны быть признаны недействительными», - заявила она. 
 
После обсуждения ЦИК приняла решение признать недействительными результаты голосования по избирательному участку №6 Евлахского избирательного округа №48.
 
Также на заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от Гарадагского избирательного округа №11 Кямиля Пашаева.
 
Как заявила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, кандидат в своем обращении отметил, что в день голосования на избирательных участках округа имели место различные нарушения, в частности, в день голосования наблюдателям не было предоставлено возможности осуществлять наблюдения по избирательному округу.
 
«Группа экспертов провела тщательное разбирательство по обращению. В ходе него нарушения были обнаружены лишь на одном избирательном участке. Поэтому результаты голосования на избирательном участке №25 в этом избирательном округе следует признать недействительными», - заявила она.
 
После обсуждения ЦИК приняла решение признать недействительными результаты голосования по избирательному участку №25 Гарадагского избирательного округа №11.
 
Отметим, что в 11-м Гарадагском избирательном округе наибольшее число голосов, по данным ЦИК, набрал Айдын Гусейнов.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

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