ЦИК не удовлетворил жалобу кандидата в депутаты в округе, где победил Михаил Забелин

На сегодняшнем заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 34-го Хатаинского второго ИО - Газанфара Бахышова.

Как сообщает 1news.az, на заседании было указано, что жалобщик оспаривает результаты всех избирательных участков в данном округе.

Выяснилось, что ни сам кандидат, ни его наблюдатели не вели наблюдение на избирательных участках.

ЦИК после обсуждений принял решение не удовлетворять жалобу кандидата.

Следует отметить, что на данном избирательном округе лидером является Михаил Забелин.



9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).



Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.



В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.



За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

Эльшан Рустамов, М.К.