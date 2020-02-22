ЦИК отменил результаты голосования еще на одном избирательном участке

Сегодня, в субботу, 22 февраля, проходит заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана, посвященное рассмотрению обращений в связи с прошедшими в воскресенье, 9 февраля, внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, на заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидатов в депутаты от Агджабединского избирательного округа №82 Фарида Мамедова, Гусейна Талыбова и др.

Как заявил представитель ЦИК Бахшиш Аскеров, кандидаты в своем обращении отметили, что в день голосования на избирательных участках округа имели место различные нарушения, были проблемы с наблюдением за ходом голосования и т.д.

«По обращению были проведены разбирательства, заслушаны жалобщики, изучены видеозаписи. Окружная избирательная комиссия признала жалобы кандидатов необоснованными. Но затем по записи с веб-камеры на участке №3 был обнаружен 71 бюллетень, на котором была отметка напротив имени кандидата – лидера в округе. Экспертная группа всесторонне изучила вопрос и признала, что выявлены нарушения на участке №3, поэтому результаты по участку должны быть признаны недействительными», - заявил он.

После обсуждения ЦИК принял решение признать недействительными результаты голосования по избирательному участку №3 Агджабединского избирательного округа №82.

Тимур Рзаев