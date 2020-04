COVID-19 унес больше жизней американцев, чем многолетняя война во Вьетнаме – ВИДЕО

Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 1 млн человек – это самый высокий показатель в мире.

Вирус достаточно быстро распространился по всей территории страны – случаи инфицирования зафиксированы во всех штатах от восточного до западного побережья. Больше всего пострадал Нью-Йорк.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, число американцев, умерших от COVID-19, достигло цифры погибших за 20 лет войны США во Вьетнаме.

По данным на утро 29 апреля, в США 58.355 человек погибли от осложнений пневмонии, вызванной коронавирусом. За долгие годы войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести 58.220 человек.

Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан, сообщает Би-би-си. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что с 15 мая в некоторых районах штата начнется ослабление режима локдауна.

По мнению президента США Дональда Трампа, страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом из-за высокого качества тестирования.

«Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев!» - написал Трамп в своем Твиттере.

Также накануне Трамп подписал указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям и позволит им работать в условиях пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление Белого дома.

«Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком», - говорится в тексте указа.

Этот указ будет распространяться на все предприятия отрасли, чтобы предотвратить перебои в поставках продовольствия. Ранее крупные представители отрасли, вынужденные закрывать предприятия из-за вспышки коронавируса, заявляли об угрожающем США дефиците мяса.

К концу апреля, по официальным данным, которые приводит Би-би-си, потеряли работу и уже обратились за пособиями 26 миллионов американцев.

