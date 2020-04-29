1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

COVID-19 унес больше жизней американцев, чем многолетняя война во Вьетнаме – ВИДЕО

Сегодня в 13:20 ~ 4 минуты на чтение 237
COVID-19 унес больше жизней американцев, чем многолетняя война во Вьетнаме – ВИДЕО

Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 1 млн человек – это самый высокий показатель в мире.

Вирус достаточно быстро распространился по всей территории страны – случаи инфицирования зафиксированы во всех штатах от восточного до западного побережья. Больше всего пострадал Нью-Йорк.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, число американцев, умерших от COVID-19, достигло цифры погибших за 20 лет войны США во Вьетнаме.

По данным на утро 29 апреля, в США 58.355 человек погибли от осложнений пневмонии, вызванной коронавирусом. За долгие годы войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести 58.220 человек.

Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан, сообщает Би-би-си. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что с 15 мая в некоторых районах штата начнется ослабление режима локдауна.

По мнению президента США Дональда Трампа, страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом из-за высокого качества тестирования.

«Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев!» - написал Трамп в своем Твиттере.

Также накануне Трамп подписал указ, который приравнивает заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям и позволит им работать в условиях пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление Белого дома.

«Важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепи снабжения продовольствием продолжали работать и выполнять заказы для обеспечения бесперебойного снабжения американцев белком», - говорится в тексте указа.

Этот указ будет распространяться на все предприятия отрасли, чтобы предотвратить перебои в поставках продовольствия. Ранее крупные представители отрасли, вынужденные закрывать предприятия из-за вспышки коронавируса, заявляли об угрожающем США дефиците мяса.

К концу апреля, по официальным данным, которые приводит Би-би-си, потеряли работу и уже обратились за пособиями 26 миллионов американцев.

Учитывая рост эпидемии COVID-19 стране, Америка планирует ввести массовое тестирование пассажиров, прибывающих из стран, где в данный момент наблюдаются вспышки заболевания. В первую очередь, проверки могут коснуться прибывающих из Бразилии.

Как отмечает Voice of America, ссылаясь на выступление Трампа в Белом доме, администрация президента уже работает над этим планом совместно с авиаперевозчиками, и тестирование пассажиров может начаться «в очень недалеком будущем».

Издание Deutsche Welle со ссылкой на ВМС США сообщает, что в гавань калифорнийского Сан-Диего зашел корабль ВМС США, на котором десятки членов команды инфицированы коронавирусом. На эсминце USS Kidd инфицировано 64 из 300 моряков. В то же время более половины экипажа еще не прошли проверку на коронавирус.

Это уже второй корабль ВМС США, временно отстраненный от несения службы из-за коронавируса. Первым стал авианосец USS Theodore Roosevelt, который по-прежнему стоит у берегов острова Гуам в Тихом океане. На этом корабле инфицированы 969 из 4800 членов экипажа, один человек скончался.

Елена Остапенко, Э.Т.

237

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены