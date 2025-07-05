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В Азербайджане стартует проект по развитию велоспорта в регионах - ФОТО

First News Media23:00 - 05 / 07 / 2025
В Азербайджане стартует проект по развитию велоспорта в регионах - ФОТО

В рамках сотрудничества Федерации велоспорта Азербайджана (AzVIF) и Министерства науки и образования Азербайджанской Республики стартует масштабный проект, направленный на развитие велоспорта в регионах страны.

Как сообщает Trend, пилотный этап проекта охватит восемь районов — Габалинский, Губинский, Агдашский, Агстафинский, Геранбойский, Товузский, Гейгельский и Кедабекский. С сентября 2025 года в спортивных школах, находящихся на балансе министерства, начнут функционировать велосекции.

На презентации проекта, организованной на Республиканском велотреке, первый вице-президент AzVIF Сахиб Алекперов отметил, что инициатива сыграет важную роль в организации профессиональной подготовки юных спортсменов, выявлении перспективных кадров и направлении их потенциала в нужное русло. Он подчеркнул, что секции будут оснащены современным инвентарём и велосипедами, а в августе в Баку пройдёт специальное обучение тренеров.

Представители Государственного агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования — Нилуфар Рагимова и Лала Зейналова — рассказали о целях проекта, подчеркнув его вклад в физическое и нравственное развитие школьников, а также в популяризацию здорового образа жизни.

В ходе мероприятия было отмечено, что в будущем планируется расширение проекта и подключение новых регионов, что станет важным шагом на пути устойчивого развития велоспорта в стране.

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