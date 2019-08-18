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Дело экс-президента Армении Саргсяна направили в суд

Сегодня в 14:09 ~ 1 минута на чтение 75
Дело экс-президента Армении Саргсяна направили в суд

Уголовное дело, в котором фигурирует бывший президент Армении Серж Саргсян, направлено в суд, прокурор утвердил обвинительное заключение.

Об этом сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Ранее спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.

«Обвинительное заключение по делу Саргсяна утверждено прокурором. Дело направлено в суд», - сказала Хачатрян.

В рамках уголовного дела обвинение в «присвоении или растрате в особо крупных размерах» предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании «Флеш» Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию «Флеш», хотя другая компания – «Масхур» - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

1news.az

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