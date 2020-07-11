Демонтированы буквы со здания президиума НАНА - ФОТО 

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На здании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), расположенном на улице Истиглалийят в Сабаильском районе Баку, демонтированы буквы, что вызвало обсуждения в соцсетях.

Комментируя этот демонтаж, глава Отдела по связям с общественностью, прессы и информации НАНА Агагусейн Шюкуров заявил 1news.az, что надписи на здании Президиума были написаны кириллицей, в связи с чем и было решено их демонтировать.

«На их место в ближайшее время будет установлена надпись «Национальная академия наук Азербайджана», написанная латинскими буквами», - подчеркнул он.

Отметим, что здание, в котором располагается Президиум Академии наук Азербайджана, по заказу бакинского нефтепромышленника-миллионера Мусы Нагиевы в память об его сыне Исмаиле, умершем от туберкулёза построил известный польский архитектор Иосиф Плошко.

В 1907 году Нагиев утвердил проект и началось строительство, которое завершилось в 1913 году. На фронтоне здания изначально были начертаны изречения Имама Али: «Человек возвышается и достигает желаемого только своим трудом. С рождения до смерти человек должен учиться. Мусульмане, ваш век умирает вместе с вами, готовьте своих детей к новому веку!»

После торжественного открытия «Исмаилии», в его просторном белокаменном актовом зале с окнами, выходящими на Николаевскую улицу, проходили заседания членов Мусульманского благотворительного общества, собрания женщин-мусульманок, бакинской интеллигенции, съезды духовенства. 26 апреля 1917 года в этом здании состоялась студенческая конференция с участием народных учителей.

Во время мартовских событий 1918 года здание серьёзно пострадало как от пуль и снарядов, так и от пожара. В 1923 году под руководством архитектора Дубова здание было восстановлено, во время реставрации были удалены надписи на фасаде и по бокам. После восстановления «Исмаилии», в разные годы в ней размещались различные организации и учреждения: «Общество обследования и изучения Азербайджана», «Археологическая комиссия», «Общество тюркской культуры», Рукописный фонд, Республиканский филиал Академии наук СССР и другие.

Тимур Рзаев