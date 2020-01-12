Для участия в парламентских выборах зарегистрировано более тысячи кандидатов

Для участия во внеочередных парламентских выборах обратился 2431 кандидат.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявил ее председатель Мазахир Панахов.

«Из числа обратившихся утверждены кандидатуры 2358 человек, 2247 из них уже забрали подписные листы, а 1772 - вернули, из них 1047 человек зарегистрированы», - сказал он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А., М.К.