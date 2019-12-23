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Дмитрий Медведев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня в 12:51 ~ 1 минута на чтение 170
Дмитрий Медведев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы отметить Ваш большой вклад в развитие дружественных и партнерских российско-азербайджанских отношений. При Вашем неизменном внимании укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, науке, культуре и других сферах.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, продвижение новых инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.

Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.

С неизменным уважением,

Дмитрий Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации».

1news.az

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