Дмитрий Медведев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый Ильхам Гейдарович.
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.
Хотел бы отметить Ваш большой вклад в развитие дружественных и партнерских российско-азербайджанских отношений. При Вашем неизменном внимании укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, науке, культуре и других сферах.
Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, продвижение новых инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.
Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.
С неизменным уважением,
Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации».
1news.az