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До конца года в Азербайджане будет сдано еще 50 школ модульного типа

Сегодня в 16:40 ~ 1 минута на чтение 137
До конца года в Азербайджане будет сдано еще 50 школ модульного типа

В 2019 году планируется сдать 50 школ модульного типа, из них 20 уже построены, а 30 находятся на стадии строительства.

Напомним, что в 2017 году было сдано 106 модульных школ, а в 2018 году – 137 модульных школ. Преимущества модульных школ состоят в том, что они могут быть установлены на любом рельефе в течение короткого периода времени, легко транспортироваться и легко уменьшаться или увеличиваться в зависимости от количества классных комнат.

Отметим, что по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью замены аварийных школ с малым контингентом учеников в отдаленных селах на новые с 2017 года применяется практика внедрения школ модульного типа.

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