Дочь скончавшегося от коронавируса в Баку известного врача: «Этот вирус никого не щадит»

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«Мой отец (Фаик Агаев) скончался вчера в Баку от осложнений, вызванных в результате заражения коронавирусом», - написала в Facebook Фидан Агаева-Эдлер.

«Он был одним из ведущих пульмонологов в стране в течение 40 лет, несколько лет возглавлял Институт легочных заболеваний. Ему было 69 лет», - указала она.

По ее словам, тысячи людей звонят, пишут, чтобы выразить свои соболезнования. «Этот вирус никого не щадит, и даже самое лучшее лечение бессильно», - отметила она.

В конце она призывает всех носить маску. «Берегите себя. Смерть - единственная необратимая вещь на земле. Человеческая жизнь такая хрупкая», - отмечает она.

В субботу, 4 июля, в Азербайджане выявлено 534 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Шесть пациентов, заболевших коронавирусом, скончались. На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 8269 больных коронавирусом.

По состоянию на 4 июля, в Азербайджане всего выявлен 19801 случай заражения коронавирусом.

11291 пациент выздоровел, 241 скончался. 8269 инфицированных продолжают лечение.

В то же время 471 человек излечился от COVID-19 и отпущен домой.

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Эльшан Рустамов