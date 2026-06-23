Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Осужденные не признают себя виновным - ФОТО

23 июня в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Сначала слово для продолжения защитительной речи было предоставлено обвиняемому Левону Мнацаканяну. Продолжив защитительную речь, начатую на судебном заседании неделю назад, он просил суд учесть при принятии решения видеоматериал, представленный стороной обвинения, и факты, на которые она ссылалась. Он отметил, что не признает себя виновным по выдвинутым против него обвинениям.

Затем выступил адвокат, защищающий права обвиняемого Эрика Казаряна. Адвокат сообщил, что его подзащитный подал апелляционную жалобу, и он поддержал эту жалобу. Выступивший вслед за этим Э. Казарян отметил, что не считает себя виновным, и подтвердил позицию, озвученную его защитником.

Далее выступил адвокат обвиняемого Гарика Мартиросяна, который заявил о необходимости смягчения выдвинутых против его подзащитного обвинений.

Другой его защитник также просил смягчить наказание обвиняемому Г. Мартиросяну и исключить некоторые статьи из обвинения.

Затем выступил обвиняемый Г. Мартиросян. Он сказал, что не признает себя виновным.

Адвокат обвиняемого Левона Балаяна просил суд вынести в отношении его подзащитного оправдательный приговор.

Обвиняемый Л. Балаян выразил согласие с выступлением своего защитника.

Адвокат, защищающий права обвиняемого Гургена Степаняна, просил суд отменить в его отношении обвинительный приговор и вынести оправдательный вердикт. Г. Степанян заявил о согласии с выступлением своего защитника и отметил, что не признает себя виновным.

Следующее заседание суда состоится 30 июня.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Алавердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.