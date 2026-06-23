 Марта Кос: Средний коридор через Кавказ - ключ к будущему торговли и энергетики Европы - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Марта Кос: Средний коридор через Кавказ - ключ к будущему торговли и энергетики Европы - ВИДЕО

First News Media22:00 - Сегодня
Марта Кос: Средний коридор через Кавказ - ключ к будущему торговли и энергетики Европы - ВИДЕО

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула стратегическую важность Среднего коридора, особенно его маршрута через Южный Кавказ, как жизненно важной альтернативы для торговли, энергетики и цифровой связности Европы в условиях растущей нестабильности в мире.

В видеообращении, опубликованном в соцсети X, Кос отметила, что география и надёжная инфраструктура сегодня находятся в центре европейской экономической безопасности.

«Мы можем сделать торговые пути и энергетические связи Европы более защищёнными в мире, который совсем не является таковым. Долгое время мы полагались на два маршрута, связывающих Европу с Азией: северный — через Россию и южный — через Красное море и Суэцкий канал. Но конфликты делают эти маршруты ненадёжными», — заявила она.

Кос указала, что традиционные северный и южный маршруты стали уязвимыми. Многие суда вынуждены идти длинным обходным путём вокруг Мыса Доброй Надежды.

Особое внимание она уделила растущему значению региона Кавказа:

«Посмотрите на карту полётов: после начала войны в Иране почти все самолёты стали летать через Кавказ. Именно здесь, через Средний коридор, мы можем обеспечить безопасность наших торговых, энергетических и цифровых связей. Он соединяет Европу и Азию через Турцию и Южный Кавказ».

Кос отметила, что объём торговли по Среднему коридору уже вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом, что демонстрирует его растущий потенциал. Однако время доставки грузов пока может достигать 45 дней. Цель ЕС — сократить его до 15 дней за счёт модернизации дорог, железных дорог, портов и упрощения процедур на границах.

«Это позволит снизить затраты для наших компаний и сделать товары дешевле для жителей ЕС. Это поможет нам развивать экономику. Также это будет способствовать улучшению отношений между странами региона после десятилетий конфликтов и укреплению экономики наших восточных соседей», — подчеркнула она.

Марта Кос сравнила потенциальное влияние инициативы с ролью интеграции угля и стали в Европе после Второй мировой войны и назвала развитие Среднего коридора приоритетом Еврокомиссии.

"Обеспечение надёжных торговых, энергетических и цифровых связей через маршруты, которым можно доверять, остаётся ключевой задачей", - заключила она.

 

Читайте по теме:

ЕС запускает Connectivity Agenda Platform для развития Среднего коридора

Поделиться:
219

Актуально

Общество

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Осужденные не признают себя ...

Xроника

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом ...

Xроника

Президент Азербайджана наградил ряд госслужащих

Общество

В эти дни в Баку ожидаются интенсивные осадки 

Экономика

Марта Кос: Средний коридор через Кавказ - ключ к будущему торговли и энергетики Европы - ВИДЕО

Из России в Армению через территорию Азербайджана отправлено 700 тонн зерна - ФОТО

ССО Украины уничтожили железнодорожный мост в Крыму - ВИДЕО

Транзитом через Азербайджан в Армению будет отправлена пшеница

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

В Азербайджане расширяется перечень юрлиц, освобожденных от таможенных пошлин

Помощник Президента: Цель заключается в увеличении не просто объема производства, а производительности и качества

Джаббаров отметил роль международных партнерств в развитии инфраструктуры Азербайджана

В Ходжалы спустя 34 года впервые заготовлен кокон шелкопряда - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Талибы задержали около 20 сотрудников гуманитарных миссий из-за подстриженных бород

Сегодня, 22:40

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Туркменистана

Сегодня, 22:20

Марта Кос: Средний коридор через Кавказ - ключ к будущему торговли и энергетики Европы - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим голы на шести чемпионатах мира

Сегодня, 21:40

Вынесен приговор мужчине, напавшему на директора школы

Сегодня, 21:20

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Осужденные не признают себя виновным - ФОТО

Сегодня, 21:00

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

Сегодня, 20:40

Пропавшие в Агджабеди подростки найдены в Баку - ОБНОЛЕНО

Сегодня, 20:20

Из России в Армению через территорию Азербайджана отправлено 700 тонн зерна - ФОТО

Сегодня, 20:00

Аннулирована лицензия известной клиники, выдававшей поддельные медицинские справки

Сегодня, 19:45

Путин заявил о готовности к переговорам на основе Стамбульских договоренностей

Сегодня, 19:30

В Баку задержан мотоциклист, перевозивший ребёнка с нарушением правил безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Председатель турецкого парламента прибыл в Азербайджан

Сегодня, 18:57

Иран заявил о полном возобновлении полетов над территорией страны

Сегодня, 18:45

Во Франции из-за жары приостановила работу атомная электростанция

Сегодня, 18:30

Задержан экс-глава «Аэрофлота»

Сегодня, 18:15

ССО Украины уничтожили железнодорожный мост в Крыму - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Взрыв на складе боеприпасов в турецком Кырыккале, есть погибшие

Сегодня, 17:48

Президент Азербайджана наградил ряд госслужащих

Сегодня, 17:44

Костанян: Армения надеется на открытие границ с Турцией и Азербайджаном к 2030 году

Сегодня, 17:34
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02