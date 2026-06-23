Марта Кос: Средний коридор через Кавказ - ключ к будущему торговли и энергетики Европы - ВИДЕО

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула стратегическую важность Среднего коридора, особенно его маршрута через Южный Кавказ, как жизненно важной альтернативы для торговли, энергетики и цифровой связности Европы в условиях растущей нестабильности в мире.

В видеообращении, опубликованном в соцсети X, Кос отметила, что география и надёжная инфраструктура сегодня находятся в центре европейской экономической безопасности.

«Мы можем сделать торговые пути и энергетические связи Европы более защищёнными в мире, который совсем не является таковым. Долгое время мы полагались на два маршрута, связывающих Европу с Азией: северный — через Россию и южный — через Красное море и Суэцкий канал. Но конфликты делают эти маршруты ненадёжными», — заявила она.

Кос указала, что традиционные северный и южный маршруты стали уязвимыми. Многие суда вынуждены идти длинным обходным путём вокруг Мыса Доброй Надежды.

Особое внимание она уделила растущему значению региона Кавказа:

«Посмотрите на карту полётов: после начала войны в Иране почти все самолёты стали летать через Кавказ. Именно здесь, через Средний коридор, мы можем обеспечить безопасность наших торговых, энергетических и цифровых связей. Он соединяет Европу и Азию через Турцию и Южный Кавказ».

Кос отметила, что объём торговли по Среднему коридору уже вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом, что демонстрирует его растущий потенциал. Однако время доставки грузов пока может достигать 45 дней. Цель ЕС — сократить его до 15 дней за счёт модернизации дорог, железных дорог, портов и упрощения процедур на границах.

«Это позволит снизить затраты для наших компаний и сделать товары дешевле для жителей ЕС. Это поможет нам развивать экономику. Также это будет способствовать улучшению отношений между странами региона после десятилетий конфликтов и укреплению экономики наших восточных соседей», — подчеркнула она.

Марта Кос сравнила потенциальное влияние инициативы с ролью интеграции угля и стали в Европе после Второй мировой войны и назвала развитие Среднего коридора приоритетом Еврокомиссии.

"Обеспечение надёжных торговых, энергетических и цифровых связей через маршруты, которым можно доверять, остаётся ключевой задачей", - заключила она.

Trade routes between Europe and Asia have become less reliable.



The northern route via Russia is disrupted. The southern routes face security risks.



But there is another way: the Middle Corridor.



Today, we launched the Connectivity Agenda Platform to move it forward. pic.twitter.com/rEJVjFq4uC — Marta Kos (@MartaKosEU) June 23, 2026

Читайте по теме:

ЕС запускает Connectivity Agenda Platform для развития Среднего коридора