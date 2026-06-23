Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим голы на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Узбекистана.

На шестой минуте встречи 41-летний футболист отправил мяч в ворота после прострела защитника Жоау Канселу.

Таким образом, Роналду стал первым игроком в истории, забивавшим голы на шести чемпионатах мира по футболу. Свой дебютный гол на ЧМ Криштиану забил в 2006 году, после чего также отличился на чемпионатах мира 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Всего на счету Роналду теперь девять голов в 24 матчах на чемпионатах мира. Он ни разу не выигрывал мировое первенство в составе сборной Португалии.

На ЧМ-2026 Роналду и аргентинец Лионель Месси стали первыми игроками в истории, принявшими участие в шести мундиалях. При этом Месси забивал на пяти ЧМ — в ЮАР-2010 он не смог отличиться ни одним голом.