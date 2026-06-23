Вынесен приговор мужчине, напавшему на директора школы

В Шамахинском районе к уголовной ответственности привлечен мужчина, совершивший нападение на директора школы.

Как передает Qafqazinfo, инцидент произошел в поселке Сабир в средней школе имени А. Алханова.

Эльхан Агаев (1982 г. р.) вместе с супругой ворвался в учебное заведение и напал на директора Гюльнуру Бабашову. Дебошир разгромил служебный кабинет и запустил в руководителя подставку для маркеров, причинив ей травму головы. Своими действиями, сопровождавшимися громкой нецензурной бранью и оскорблениями, он полностью дезорганизовал работу школы.

Как выяснилось, незадолго до случившегося Агаев безуспешно пытался трудоустроить жену в эту школу на должность техслужащей, обращаясь в различные инстанции, после того как Г. Бабашова отказала в приеме на работу.

Следственные органы квалифицировали действия нападавшего по статье 221.3 (Хулиганство) Уголовного кодекса АР. Материалы уголовного дела были переданы на рассмотрение в суд.

Несмотря на то, что потерпевшая настаивала на реальном сроке заключения, суд счел возможным ограничиться условным наказанием. При вынесении вердикта служители фемиды учли отсутствие у подсудимого судимостей, наличие на его иждивении несовершеннолетних детей и иные смягчающие обстоятельства.