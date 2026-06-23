Председатель турецкого парламента прибыл в Азербайджан

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш прибыл с визитом в Азербайджан.

Oб этом Нуман Куртулмуш написал в своём аккаунте в X.

Нуман Куртулмуш будет находиться с визитом в Азербайджане 23–24 июня 2026 года для участия в 20-й конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку.

В рамках конференции Н.Куртулмуш проведёт двусторонние встречи с коллегами из стран-участниц и представителями международных организаций.