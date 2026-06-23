На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Туркменистана
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
“Qarabağın bərpasında kömək Türkmənistanın, onun Ümummilli Liderinin və bütün qardaş Türkmənistan xalqının Azərbaycana səmimi, dostcasına münasibətinin daha bir göstəricisidir”.
Türkmənistan xalqına ən xoş arzularla! pic.twitter.com/XTFLCBfNwS — İlham Əliyev (@azpresident) June 23, 2026
196