Иран заявил о полном возобновлении полетов над территорией страны

Власти Ирана полностью восстановили авиасообщение над западной частью страны и разрешили осуществление транзитных рейсов.

Об этом сообщила Организация гражданской авиации исламской республики. До этого полеты разрешалось выполнять только в восточной части Ирана.

«Воздушное пространство западной части страны, как и восточной, начало функционировать в круглосуточном оперативном режиме. Помимо внутренних рейсов, созданы необходимые условия для выполнения транзитных полетов через воздушное пространство страны», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что все аэропорты страны могут осуществлять авиационную деятельность в соответствии с условиями и правилами, указанными в сборнике аэронавигационной информации страны.