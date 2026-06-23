В Баку задержан мотоциклист, перевозивший ребёнка с нарушением правил безопасности - ВИДЕО
Осуществлена проверка кадров, распространённых в социальных сетях, на которых водитель мотоцикла перевозил своего несовершеннолетнего ребёнка в Баку с нарушением правил безопасности.
В ходе проверки было установлено, что данный мотоцикл имеет государственный регистрационный номер 99-R-408, а водитель 1990 года рождения.
Водитель был задержан сотрудниками полиции.
В связи с его действиями принимаются меры правовой ответственности.
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