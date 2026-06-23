Путин заявил о готовности к переговорам на основе Стамбульских договоренностей

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе Стамбульских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле и были парафированы украинской делегацией. Значит, все их устраивало", — сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ.

"Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны", — отметил он.

Президент также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые в Анкоридже, и реалии на земле в зоне СВО.

"На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на земле. А также (на базе) принципа, изложенного мною пару лет назад в ходе выступления в МИД РФ", — сказал Путин.

"Будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан. Будем решать вопросы экономического характера в масштабах страны и регионов РФ с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации сферы экономики, государственных финансов и укрепления ВС РФ", — заключил президент.

Источник: Интерфакс