Аннулирована лицензия известной клиники, выдававшей поддельные медицинские справки

Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) при Министерстве здравоохранения Азербайджана начал расследование в отношении клиники «General Hospital», выдававшей поддельные медицинские справки.

Как сообщает Unikal, после выявления нарушений лицензия клиники «General Hospital» была аннулирована Министерством экономики.

Отныне данное медицинское учреждение не сможет осуществлять деятельность в качестве частной клиники.

Информация подтверждена Министерством экономики Азербайджана.