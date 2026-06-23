Аннулирована лицензия известной клиники, выдававшей поддельные медицинские справки
Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) при Министерстве здравоохранения Азербайджана начал расследование в отношении клиники «General Hospital», выдававшей поддельные медицинские справки.
Как сообщает Unikal, после выявления нарушений лицензия клиники «General Hospital» была аннулирована Министерством экономики.
Отныне данное медицинское учреждение не сможет осуществлять деятельность в качестве частной клиники.
Информация подтверждена Министерством экономики Азербайджана.
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