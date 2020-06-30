Доктор Нигяр Гусейнова: «В реанимацию чаще всего попадают пациенты, соблюдавшие диету и испытавшие стресс…»

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Работающая в Центральной больнице нефтяников и привлеченная к лечению больных коронавирусом, врач-офтальмолог Нигяр Гусейнова на своей странице в социальной сети Facebook рассказывает о том, что происходит в больнице в период пандемии.

В своем новом статусе Нигяр поделилась новостью о том, что часть пациентов идет на поправку и выписывается, но на их место поступают новые.

Также врач поделилась содержанием своей беседы с анестезиологом-реаниматологом Фуадом Мамедовым, который дежурит в реанимационном отделении с самыми тяжелыми пациентами. Нигяр расспросила врача о больных, которые сейчас находятся в больнице, и новых заболевших.

По словам Фуада Мамедова, чаще всего попадают в реанимацию с ухудшением состояния те пациенты, в анамнезе которых есть данные о том, что они недавно сидели на диете или держали пост, долго находились на солнце или, наоборот, переохладились, испытывали стресс, недосыпали или переутомились.

«Если вы на диете или любитель мороженого - сейчас не самое подходящее время. Оставьте пока все это до лучших времен», - пишет Нигяр Гусейнова.

Также в своем статусе она рассказывает о случаях, когда в больницу поступали пациенты, соблюдающие (по их словам) дистанцию, те, кто носил маску, и в окружении которых не было зараженных коронавирусом.

«Наблюдаю 30-летнего парня без сопутствующих болезней, который пока идёт на ухудшение, без кислородного баллона не может, сатурация резко падает… А в соседней палате бабушка с букетом болезней - онкологией, сердечными проблемами и т.д., и т.п. - достаточно хорошо идёт на поправку», - рассказала Нигяр Гусейнова.

И.Нармин