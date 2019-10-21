Дом, в котором родились «Унесенные ветром»… - ФОТО - ВИДЕО

После новости о том, что дом, который послужил основным местом для съемок фильма «Унесенные ветром», был выставлен на аукцион со стартовой ценой 1 миллион долларов, сразу захотелось вновь окунуться в эту легендарную историю…

Что собой представляет особняк? 12 спален, 13 ванных комнат, 12 каминов, 3 прачечные, библиотека, высокие потолки, старинное освещение и площадь в 10 000 квадратных футов. Кроме «Унесенных ветром», здесь побывали съемочные группы фильмов «Дневники вампира», «Хэллоуин-2» и др.

Ну а если окунуться в историю, то давайте изнутри посмотрим дом Скарлетт и Ретта, пройдемся по страницам с описаниями особняка самой писательницей и рассмотрим иллюстрации Harry Ransom Center, так сказать, для полноты всей картины.

«Долгими жаркими днями следила она за тем, как растет ее красный кирпичный дом под крышей из серой дранки – дом, возвышавшийся надо всеми домами на Персиковой улице...» - описывала дом Маргарет Митчелл.

«Вокруг дома шла веранда, и с каждой стороны к ней вели четыре ступени. Двор был большой, зеленый, со старинными чугунными скамьями, расставленными тут и там, чугунной беседкой, названной модным словечком «бельведер» и, как заверили Скарлетт, построенной по готическому образцу, а также двумя большими чугунными статуями – одна изображала оленя, другая – бульдога величиной с шотландского пони».

«Так или иначе, дом производил ошеломляющее впечатление, и Скарлетт, ступая по мягким коврам, погружаясь в объятия пуховиков на кровати, вспоминала холодный пол и соломенные матрацы в Таре и чувствовала несказанное удовлетворение. Дом казался ей самым красивым и самым элегантно обставленным из всех, что она видела на своем веку, Ретт же сказал, что это какой-то кошмар. Однако если она счастлива – пусть радуется».

А еще мы предлагаем посмотреть вам видео о доме, в котором жила Маргарет Митчелл, где и «родилась» эта бессмертная история…

И.Н.