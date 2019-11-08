Дорожная полиция Баку: Количество наездов на пешеходов вызывает беспокойство

Управление государственной дорожной полиции Баку обнародовало тревожную статистику автонаездов на пешеходов в столице.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, автонаезды на людей, переходивших дорогу в неположенном месте, составляют 52% от общего числа ДТП с наездом на пешеходов, произошедших в столице с начала этого года.

«Это очень большая цифра, которая вызывает серьезное беспокойство у руководства и сотрудников Дорожной полиции. Мы регулярно обращаемся к пешеходам с просьбой внимательно осмотреть дорогу перед ее переходом, не надевать наушники, не перебегать дорогу перед приближающимся автомобилем. Даже на «зебре» нужно убедиться, что автомобиль полностью остановился, и лишь затем переходить дорогу», - подчеркнул В.Асадов.

По его словам, статья 40 Закона «О дорожном движении» предусматривает штраф для пешеходов-нарушителей.

«Пешеходу, который перешел дорогу в неположенном месте, назначают штраф в сумме 20 манатов, а за переход на автомагистралях - 40 манатов. Но наша главная цель не в том, чтобы штрафовать пешеходов, а в обеспечении безопасности граждан», - отметил полковник.

По словам В.Асадова, проведенные исследования показывают, что больше всего наездов происходит вблизи пешеходных переходов, а также на неосвещенных участках дорог в пригородах Баку.

«В темное время суток нужно быть предельно внимательными, в населенных пунктах соблюдать самый минимальный скоростной режим. Водители также несут ответственность за наезды на пешеходов. В то же время хочу отметить, что большинство ДТП с наездом на пешеходов происходит в результате перехода дороги в неположенном месте. Пешеходы должны знать, что если ДТП произошло по их вине, то в зависимости от серьезности инцидента они будут привлекаться уже не к административной, а к уголовной ответственности», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.