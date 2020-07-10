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Дорожная полиция: В Баку увеличено число карантинных постов

Сегодня в 11:01 ~ 1 минута на чтение 239
Дорожная полиция: В Баку увеличено число карантинных постов
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД АР заявило, что на некоторых улицах и проспектах Баку увеличено число карантинных полицейских постов для проверки наличия разрешений на выход из дома у водителей и пассажиров их автомобилей.  
 
Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, сотрудники Дорожной полиции и военнослужащие Внутренних войск МВД в усиленном режиме несут службу на основных и второстепенных дорогах.  
 
«Они останавливают и проверяют документы водителей, пассажиров и пешеходов, нарушители привлекаются к ответственности», - подчеркнул К.Алиев.  
 
На ряде улиц Баку установлены мобильные посты, которые в течение суток несколько раз меняют расположение. 
 
Тимур Рзаев

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