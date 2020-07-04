Дорожная полиция за сутки оштрафовала свыше 600 нарушителей карантина  

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Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало количество нарушений правил особого карантинного режима водителями и пассажирами за последние сутки.

Как сообщили 1news.az в управлении, к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях АР привлечены 629 участников дорожного движения, из них 564 человека – это водители и их пассажиры.

Кроме того, 55 человек оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах, три - за повторное правонарушение (по той же статье).

За сутки в результате проверок на постах остановлены и возвращены обратно 255 автомобилей, которые направлялись из районов в Баку, и 465 автомобилей, которые пытались выехать из столицы в районы – всего 720 машин.

Тимур Рзаев