Джанни Де Бьязи: «Я готов принять условия АФФА, деньги для меня не стоят на первом месте»

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Джанни Де Бьязи возглавит сборную Азербайджана по футболу. 10 июля Исполком АФФА принял решение о назначении итальянского специалиста наставником сборной, если он примет условия, учитывающие финансовые риски ассоциации.

Иначе говоря, если из-за продолжающейся пандемии коронавируса международные матчи сборных, которые намечены на сентябрь, будут отложены, или из-за жесткого карантинного режима в Азербайджане итальянец не сможет прилететь в страну, это отразится на контракте Де Бьязи.

1news.az связался с итальянским специалистом, который добился отличных результатов со сборной Албании, и решил узнать, готов ли Де Бьязи принять условия АФФА и как он относится к работе в национальной команде Азербайджана.

- Вчера Исполнительный комитет АФФА принял решение о вашем назначении на пост главного тренера сборной Азербайджана, но с одной оговоркой - вы должны принять некоторые условия, учитывающие финансовые риски ассоциации. Готовы ли вы принять эти условия?

- Из-за пандемии коронавируса ситуация во всем мире очень сложная. Наверное, это не лучший этап в жизни каждого из нас. Думаю, вы с этим согласитесь. Сейчас я нахожусь в Италии. Я живу в области Венето, недалеко от Венеции, и ситуация здесь на данный момент находится под контролем.

Надеюсь, что в скором времени пандемия сойдет на «нет» во всем мире.

Поэтому я понимаю условия, которые выдвинула АФФА, и готов их принять. На данном этапе деньги для меня не стоят на первом месте.

Мы вели переговоры с АФФА порядка 5-ти месяцев. Пандемия создала большие сложности. Но сейчас главное – то, что я хочу принять этот вызов. Я надеюсь, что все вложат свою энергию в это дело.

Вместе с моим тренерским штабом мы хотим проделать большую работу в Азербайджане. И мы должны биться, чтобы достичь своей цели.

Условия контракта адекватные, и в нем учитываются пункты, если из-за пандемии коронавируса международные матчи будут отложены.

- На какой период будет рассчитан ваш контракт?

- Я думаю, он будет рассчитан до завершения квалификации, то есть до конца 2021 года.

- Вы отмечаете, что сборная Азербайджана – это вызов для вас. Что именно привлекает вас в работе с национальной командой Азербайджана, и не считаете ли, что это очень тяжелый вызов для любого тренера?

- Вместе с моим тренерским штабом мы проанализировали все матчи сборной Азербайджана за последний период, и я верю, что мы можем добиться прогресса. Конечно же, есть аспекты, над которыми мы должны работать. Это касается и тактики, и командного духа. Мы должны стать лучше.

Я понимаю, что у меня будет не так много времени. В Баку я должен прибыть 4-5 августа, тогда же мы подпишем контракт. А уже через месяц нас ждет первая игра Лиги Наций. Надеюсь, что до этого времени стартует премьер-лига Азербайджана.

Думаю, что если тренерский штаб и футболисты будут отдаваться делу со всей страстью, а на поле выкладываться на все 100 процентов, мы сможем добиться положительных результатов.

- Многие футбольные специалисты и журналисты считают, что сборной нужен тренер-мотиватор, чтобы подготовить футболистов психологически. Считаете ли вы это своей сильной стороной?

- Психология – это важная сторона работы с футболистами. И это нелегко. Надеюсь и верю, что каждый футболист будет готов в этом плане на 110 процентов.

- Вы отметили, что проанализировали все последние матчи сборной Азербайджана. Видите ли вы потенциал в наших игроках?

- Для меня важно, чтобы команда была максимально сбалансирована, агрессивна по-футбольному на поле. Это то, над чем надо ежедневно упорно работать.

- Имя Джанни Де Бьязи в Азербайджане ассоциируется с вашей работой в сборной Албании, которую вы вывели в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. Конечно же, в Азербайджане мечтают о том же. Готовы ли вы к этим высоким ожиданиям?

- В Албании в таких ситуациях мы говорили «Инша Аллах». Только Бог может знать, что нас ждет. Я верю, что мы можем проделать ту же работу в Азербайджане. Для этого все мы должны объединиться во имя единой цели. Это касается тренеров, футболистов, руководства, футбольных специалистов, журналистов и фанатов.

В сборной Албании было немало квалифицированных футболистов, выступающих в сильных лигах. Но я не считаю, что это стало главным фактором, позволившим нам добиться успеха. У нас была дружная команда, которая добилась того, что многие считали недостижимым.

- Поставлены ли перед вами какие-то конкретные задачи в Лиге Наций и в квалификации в целом?

- Это нормально, что федерация, фанаты, да и я сам хотим добиться максимального результата. Но я не хочу быть тренером, который лишь много говорит. Мне хотелось бы добиться результата. Посмотрим, что из этого выйдет. Что касается конкретных задач, то давайте я сначала доберусь до Азербайджана. Каждый из наших соперников в Лиге Наций хочет занять первое место в группе. Мы не исключение.

Но сейчас меня беспокоит, что у нас не так много времени до старта. Мне хотелось бы иметь больше времени, чтобы познакомиться с командой и донести до них свои идеи.

Я приезжаю в Азербайджан с большой страстью и хочу проделать большую работу. Для этого мне нужна поддержка всех людей. Мы вместе должны стать большой командой.

- Были ли вы когда-либо в Азербайджане, и какой информацией владеете о стране?

- Лет 6 назад я приезжал в Баку, чтобы посмотреть за игрой Анси Аголли и Адмира Телли, которые тогда выступали за Карабах. Я был восхищен Баку. Вместе с Анси мы погуляли по Ичеришехер. Меня очень поразили архитектурные здания, они просто невероятные. Баку - очень красивый город.

Теймур Максутов