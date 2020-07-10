Исполком АФФА дал «зеленый свет» назначению Джанни Де Бьязи

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Джанни Де Бьязи в ближайшее время возглавит сборную Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, сегодня прошло заседание Исполнительного комитета АФФА в формате видеоконференции.

Главным вопросом, который был вынесен на повестку дня, стало обсуждение кандидатов на пост наставника сборной, который пустует с конца 2019 года после увольнения Николы Юрчевича.

Мы писали о том, что оставалось три кандидата на вакантный пост - Джанни Де Бьязи, Рой Кин и Ариф Асадов.

Договориться с Роем Кином по условиям не удалось. Более того, по сообщениям СМИ, кандидатура ирландца изначально не рассматривалась в качестве приоритетной.

Ариф Асадов был запасным вариантом на случай, если будет принято решение до конца года доверить национальную команду местному специалисту. Он в любом случае останется в сборной в качестве помощника.

Исполком АФФА принял решение доверить сборную итальянскому специалисту, но с одной оговоркой. Для этого Де Бьязи должен принять особые условия АФФА, которые учитывают финансовые риски и потери, которые может понести ассоциация. Иначе говоря, если из-за продолжающейся пандемии коронавируса международные матчи сборных, которые намечены на сентябрь, будут отложены, или из-за жесткого карантинного режима в Азербайджане итальянец не сможет прилететь в страну, это отразится на контракте Де Бьязи. Решение было принято большинством голосов членов Исполкома.

С опытным специалистом будут проведены переговоры по этим и другим условиям. И в случае получения положительного ответа с ним будет подписано соглашение.

Джанни Де Бьязи известен в основном по своей работе со сборной Албании, которую в 2016 году вывел в финальную стадию чемпионата Европы. С албанцами он проработал шесть лет - с 2011-го по 2017 год.

В случае подписания соглашения Джанни Де Бьязи дебютирует на посту главного тренера сборной Азербайджана 5 сентября в Баку, в матче группового этапа Дивизиона С Лиги Наций против Люксембурга.

Теймур Максутов