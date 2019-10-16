Эльхан Мамедов предложил УЕФА использовать VAR в матчах квалификации ЧЕ и ЧМ

В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов провел встречу с коллегой из союза Теодором Теодоридисом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, на встрече был обсужден ряд вопросов.

В частности, Эльхан Мамедов выступил с предложением использовать систему VAR на матчах квалификации чемпионатов Европы и мира. В свою очередь, Теодором Теодоридис сообщил, что в ноябре в Бухаресте на традиционной встрече президента УЕФА Александра Чеферина с главами всех национальных ассоциаций будет проведен обмен мнениями на эту тему, представлена презентация, а также обсужден вопрос применения системы VAR в матчах квалификационного этапа.

Еще один момент, который обсуждался на встрече с генсеком УЕФА, стало использование управляемых дронов во время матчей над стадионами. Было отмечено, что в целях безопасности таким моментам должно быть уделено особое внимание.

Далее Эльхан Мамедов предоставил подробную информацию о процессе подготовки Баку к четырем матчам Евро-2020.

Теймур Максутов