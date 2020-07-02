Эльман Пашаев о состоянии Михаила Ефремова: «Он с ума сойдет…» - ФОТО

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Совершивший смертельное ДТП заслуженный артист РФ Михаил Ефремов ждет завершения следствия под домашним арестом.

Адвокат М.Ефремова Эльман Пашаев дал интервью изданию «Комсомольская правда», в котором рассказал, что расследование близится к завершению и на днях закончится полностью.

Говоря о здоровье своего подзащитного, адвокат отметил следующее: «У Михаила много заболеваний, но он продолжает отказываться от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело. Последний раз, после того, когда Михаилу было плохо с сердцем, объяснил ему: при любом недомогании сразу вызывай врача. Это не является нарушением домашнего ареста. Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему. Общается со мной, со следователем, с женой и детьми».

Э.Пашаев подчеркивает, что М.Ефремову запрещено пользоваться Интернетом: «У него сейчас обычный пластмассовый телефон, кнопочный с фонариком, за 500 рублей. По телефону связь поддерживает он только с близкими родными, со следователем, со мной, сотрудниками ФСИН, которые за ним смотрят».

По словам адвоката, он запретил своему подзащитному смотреть новости – находясь на домашнем аресте, актер смотрит исключительно спортивные каналы и канал «Культура».

«Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но его родня рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим. За 20 лет работы впервые такое. У Михаила желание помочь финансово совершенно искреннее, а не для того, чтобы от этого ему была выгода», - заявляет Э.Пашаев.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек - по решению суда актер находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.

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Феликс Вишневецкий

Фото: РЕН ТВ, АГН «Москва»