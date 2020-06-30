Эльман Пашаев рассказал, чем Михаил Ефремов занимается под домашним арестом - ФОТО

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Совершивший смертельное ДТП заслуженный артист РФ Михаил Ефремов продолжает находиться под домашним арестом, выходя из дома только на допросы в сопровождении сотрудников полиции.

Адвокат Эльман Пашаев в беседе с РЕН ТВ рассказал, чем занимается Михаил Ефремов под домашним арестом. По его словам, артист смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура», а вот новости старается не смотреть.

«Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть, с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора», - отмечает Э.Пашаев в комментарии каналу РЕН ТВ.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек - по решению суда актер находится под домашним арестом, который продлится до 9 августа.

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Фото: РЕН ТВ