Эльмар Мамедъяров: Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Иорданией

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с новоназначенным послом Иордании в Азербайджане Сами Абдуллой Гошехамом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт МИД, стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества двух стран в различных областях.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность развития сотрудничества в экономической, туристической, образовательной и других сферах, а также деятельности межправительственной комиссии.

Отметив, что существует большой потенциал для развития сотрудничества между нашими странами в ряде областей, посол сказал, что в ходе своей дипломатической миссии приложит все усилия для дальнейшего развития иордано-азербайджанских отношений.

Эльшан Рустамов, Э.Т.