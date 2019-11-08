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Эльмар Мамедъяров: Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Иорданией

Сегодня в 16:32 ~ 1 минута на чтение 202
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Иорданией

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с новоназначенным послом Иордании в Азербайджане Сами Абдуллой Гошехамом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт МИД, стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества двух стран в различных областях.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность развития сотрудничества в экономической, туристической, образовательной и других сферах, а также деятельности межправительственной комиссии.

Отметив, что существует большой потенциал для развития сотрудничества между нашими странами в ряде областей, посол сказал, что в ходе своей дипломатической миссии приложит все усилия для дальнейшего развития иордано-азербайджанских отношений.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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