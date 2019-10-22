Эльмар Мамедъяров рассказал главам МИД Движения неприсоединения о нагорно-карабахском конфликте

Продолжение оккупации Арменией азербайджанских земель представляет серьезную угрозу региональной безопасности.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании руководителей МИД Движения неприсоединения заявил глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров.

Он напомнил, что в результате армянской агрессии было захвачено 20% территорий Азербайджана, около 1 миллиона граждан стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«С первых дней конфликта боевые действия проходили в пределах границ Азербайджана», - сказал он, отметив, что в результате пострадали мирные граждане и инфраструктура.

Министр выразил благодарность членам организации за поддержку территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

23-24 октября в Баку проходит заседание глав МИД Движения неприсоединения, на котором будут рассмотрены документы, которые представят на рассмотрение глав государств и правительств.

25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Это решение было единогласно принято странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

Эльшан Рустамов, Г.Р.