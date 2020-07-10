1news.az
Футбол
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Эмиль Балаев официально в «Карабахе»  

Сегодня в 12:05 ~ 1 минута на чтение 113
Эмиль Балаев официально в «Карабахе»  
Голкипер сборной Азербайджана Эмиль Балаев продолжит карьеру в «Карабахе». 
 
Как сообщает 1news.az, сегодня агдамский клуб официально объявил о подписании соглашения с 26-летним кипером.  
 
Однако о сроках соглашения не сообщается. Но ранее отмечалось, что контракт будет подписан на два года. Последним клубом Эмиля была столичная «Зиря», в которую он перешел по ходу сезона, чтобы не остаться без клуба.  
 
В январе Балаев покинул казахский «Тобол» из-за назначения наставником клуба армянского специалиста. В 2019 году Балаев стал стабильным номером один в сборной Азербайджана, отлично зарекомендовав себя в квалификации отбора на Евро-2020.    
 
«Карабах» впервые за долгое время отдал предпочтение местным вратарям. В завершившемся сезоне, к примеру, в заявке агдамцев было аж два иностранных кипера – Асмир Бегович, отыгравший до января, и Вагнер. Помимо Эмиля Балаева, за «Карабах» также выступает Шахруддин Магомедалиев.  
 
Теймур Максутов

113

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены