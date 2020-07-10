Эмиль Балаев официально в «Карабахе»  

~ 1 минута на чтение 113

Голкипер сборной Азербайджана Эмиль Балаев продолжит карьеру в «Карабахе».

Как сообщает 1news.az, сегодня агдамский клуб официально объявил о подписании соглашения с 26-летним кипером.

Однако о сроках соглашения не сообщается. Но ранее отмечалось, что контракт будет подписан на два года. Последним клубом Эмиля была столичная «Зиря», в которую он перешел по ходу сезона, чтобы не остаться без клуба.

В январе Балаев покинул казахский «Тобол» из-за назначения наставником клуба армянского специалиста. В 2019 году Балаев стал стабильным номером один в сборной Азербайджана, отлично зарекомендовав себя в квалификации отбора на Евро-2020.

«Карабах» впервые за долгое время отдал предпочтение местным вратарям. В завершившемся сезоне, к примеру, в заявке агдамцев было аж два иностранных кипера – Асмир Бегович, отыгравший до января, и Вагнер. Помимо Эмиля Балаева, за «Карабах» также выступает Шахруддин Магомедалиев.

Теймур Максутов