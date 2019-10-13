Эмин Агаларов подарил сыну Юлии Барановской змею - ФОТО

Младший сын россйиской телеведущей Юлии Барановской Арсений «терроризирует» маму завести домашнего питомца, но не обычного, а весьма экзотического и опасного - змею.

Больше года Юлия отговаривала сына от этой затеи, но в конечном итоге они таки нашли компромисс,- сообщает bimru.ru

Реализовать мечту младшего наследника, и при этом не заводить питомца дома, Барановской удалось благодаря своему коллеге по шоу-бизнесу Эмину Агаларову.

В своем микроблоге телеведущая сообщила радостную новость: Эмин позволил ей и его сыну взять под опеку Молочную змею в Московском океанариуме.

Земноводное обитает в океанариуме на постоянной основе, но она содержится там под патронажем сына Юлии Барановской. Таким образом, у Арсения действительно появился желанный питомец, он может регулярно его навещать и «общаться» с питомцем, но при этом змея не живёт дома у Юлии и её детей.

Юлия сердечно поблагодарила Эмина Агаларова, нашедшего выход из этого достаточно сложного положения. Она также отметила, что в океанариуме змея находится в максимально благоприятных для неё условиях – там ей куда лучше, чем дома у Юлии.

А.А.