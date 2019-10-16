Эрдоган: Тем, кому нужны примеры массовых убийств мирных жителей, пусть посмотрят на Карабах

Операция «Источник мира» в Сирии успешно продолжается в соответствии с намеченными планами, от террористов очищены 1200 кв.км территории Сирии.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает Anadolu.

По его словам, еще до начала кризиса в Сирии Анкара неоднократно предупреждала режим Башара Асада о необходимости пересмотра внутренней политики и отказа от давления на местное население. «К сожалению, нашу позицию не приняли во внимание. За годы конфликта в Сирии свои дома покинули 12 миллионов сирийцев. Половина из них покинула Сирию. Из шести миллионов сирийских беженцев 3,65 миллиона находится в Турции», - сказал Эрдоган.

Глава государства назвал террористическую организацию ИГИЛ проектом, раскрученным при финансовой поддержке определенных стран, которые и направляли террористов. «Сегодня эти же страны позиционируют себя в качестве самых ярых противников ИГИЛ. Турции хорошо известно о роли каждой страны в регионе», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что в ходе предыдущей антитеррористической операции «Щит Евфрата» Турция продемонстрировала истинное лицо террористов ИГИЛ, чья угроза была раздута определенными силами.

«Анкара готова ликвидировать угрозу ИГИЛ в отношении Турции. Что касается угрозы ДЕАШ другим странам, то пусть об этом думают зарубежные политики», - сказал глава государства.

Глава государства раскритиковал Лигу арабских государств (ЛАГ), занявшую предвзятую позицию в отношении действий турецкой армии в Сирии.

Президент Эрдоган обратился к странам-участницам ЛАГ: «Сколько сирийских беженцев вы приняли? Вначале вы исключаете Сирию из ЛАГ, а теперь в попытке оскорбить Турцию пытаетесь сблизиться с Дамаском, вновь приняв его в организацию».

«Ни один зарубежный политик не выразил соболезнования Анкаре в связи с гибелью 20 жителей приграничных населенных пунктов в результате ракетно-минометных обстрелов из Сирии, не пожелал скорейшего выздоровления 170 раненым. Мы это учтем и не будем больше им доверять. Такие партнеры за рубежом ненадежны - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что никто не ожидал, что турецкая армия за столь короткий срок продвинется так далеко вглубь сирийской территории. Осознав свое поражение, сторонники террористов начали спешно пытаться наладить диалог с Анкарой, сказал турецкий лидер.

«В истории Турции и турецкого народа не было примеров поражений. Наш народ делал все необходимое на тот момент. Турция и сегодня борется с террористами, как и подобает стране и народу, чьим лозунгом является: «Свобода или смерть!». Обращаюсь к Западу, Лиге арабских государств, всем странам, где еще знают, что такое нравственность и совесть. Придет и наше время!» - продолжил Эрдоган.

Президент Турции отверг утверждения о убийствах мирных сирийцев в рамках операции «Источник мира».

«Каждый, кто обвиняет Турцию в убийстве мирных жителей, должен быть слеп, глух, нем и не иметь совести. Нуждающиеся в примерах массовых убийств мирных жителей могут обратиться к событиям в Афганистане, Аракане, Нагорном Карабахе и Косово. Всем тем, кто нуждается в примерах массовых убийств мирных жителей, достаточно вспомнить ситуацию на Кипре до вмешательства Турции. Они могут также проанализировать ситуацию в Палестине, где мусульман преднамеренно убивают на улицах», - отметил турецкий лидер.

«Тем, кто хочет обвинить Турцию в массовых убийствах в Сирии, предлагаю взглянуть на свое прошлое. Вы с лихвой найдете в своей истории факты кровопролития и гибели невинных людей. Мы не воюем с сирийским народом, а боремся с террористами вместе с сирийцами. На сегодняшний день в мире нет второй такой страны, как Турция, которая провела бы столь успешную антитеррористическую операцию с минимальным ущербом для мирного населения», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции рассказал о провокациях к которым прибегают террористы, с целью последующего очернения Анкары в глазах мирового сообщества. «Террористы разместили снайперов в церквях на севере Сирии, пытаясь вызвать огонь на религиозные объекты. Но мы не поддались на провокацию, потому что речь идет о местах религиозного поклонения. Именно так действуют турецкие военные», - сказал Эрдоган.

Турция предлагает террористам сегодня же сложить оружие и покинуть районы, определенные под зону безопасности, отметил президент.

Комментируя призывы ряда стран Запада о прекращении операции «Источник мира» и диалоге с террористами, глава государства сказал: «Турция никогда в своей истории не вступала в переговоры с террористами. Такого не было и не будет. И мы не ищем для этого посредников. Договариваться с террористами могут те, кто годами направлял и поддерживал их. Турция никогда не пойдет по этому пути. Угроза экономических санкций против Анкары в связи с операцией «Источник мира» не повлияют на позицию Турции».

1news.az