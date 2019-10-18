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Эрдоган: Турция договорилась не с террористической организацией, а с США

Сегодня в 09:47 ~ 1 минута на чтение 222
Эрдоган: Турция договорилась не с террористической организацией, а с США

Турция в рамках операции «Источник мира» в Сирии освободила от боевиков террористической организации YPG /PKK территорию площадью в 1, 5 тыс. кв. км, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед гражданами в Стамбуле.

«Только за 9 дней мы ликвидировали 765 террористов, включая их главарей, от гнета террористической организации освобождена территория площадью 1500 км», - цитирует турецкого лидера Anadolu.

Глава турецкого государства предупредил, что Турция возобновит контртеррористическую операцию, если по истечении 120 часов договоренность с США не будет выполнена. «Мы ожидаем от наших американских союзников, что на этот раз они продемонстрируют приверженность выполнению данных Турции обещаний», - сказал он.

При этом президент Эрдоган подчеркнул, что Турция «договорилась не с террористической организацией, а с США».

По его словам, Турция «возьмет зону безопасности под свою защиту». «Наши планы и проекты готовы. Мы делаем наши шаги исходя из этого», - отметил президент Эрдоган.

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