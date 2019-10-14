Эрдоган: Турция не откажется от операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к отказу от политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом.

«За 40-летнюю историю борьбы с терроризмом Турция сталкивалась со многим. Анкара, в частности, становилась свидетелем предвзятости со стороны стран, называющих себя друзьями и союзниками Турции», - сказал Эрдоган, выступая в Баку.

По словам турецкого лидера, в Сирии, как нигде в мире, проявилась политика двойных стандартов и предвзятости в сфере борьбы с терроризмом.

«Турция - член НАТО. В Альянсе также состоят почти все страны Евросоюза. С каких пор террористов стали выгораживать и защищать от союзников по НАТО? Может террористов без нашего ведома приняли в Североатлантический альянс?», - сказал глава государства.

«Находятся еще те, кто заявляет об отсутствии связи между сирийскими YPG/PYD и террористами РКК. За кого вы нас принимаете? Анкара прекрасно осведомлена о реалиях региона. Наша разведка знает обо всем до мелочей. Но вы принципиально отказываетесь признавать связь между террористами. Почему? Потому, что крепнет мощь Турции, - сказал турецкий лидер.

Турция не откажется от шагов по уничтожению терроризма несмотря на происки террористов и их пособников, отметил Эрдоган.

Турецкий лидер также привлек внимание к позиции ряда арабских государств.

«Страны, исключившие Сирию из Лиги арабских государств, после начала операции «Источник мира» вдруг захотели восстановить членство Дамаска в ЛАГ. Интересно, в чем истинная причина этого шага?», - сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Анкара не откажется от операции «Источник мира» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат и доведет ее до логического завершения.

Эрдоган отметил, что Турция превратилась в мишень для самых кровавых и подлых террористических организаций, в том числе ИГИЛ, организации Фетуллаха Гюлена, РКК и «Аль-Каиды». «Жертвами терактов стали десятки тысяч турецких граждан. Мы как никто знаем горечь потерь от действий террористов», - сказал глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что угроза терроризма, исходящая с сирийской территории, реальна. «Только за последние дни на турецкой территории разорвалось более 700 минометных снарядов, погибли 18 человек, в том числе девятимесячный ребенок. Ранены более 200 жителей приграничных населенных пунктов Турции», - сообщил турецкий лидер.

«Утверждения о том, что операция «Источник мира» направлена против этнических курдов, якобы ослабляет борьбу с террористами ИГИЛ, изменит этническую карту Сирии и нанесет удар по политическому урегулированию в этой стране – ложь и чушь. Нашей целью являются террористы», - сказал Эрдоган.

Anadolu Ajansı