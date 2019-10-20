Эрдоган: Турция не вела, и не будет вести переговоры с террористами

Турция не имеет территориальных претензий к другим странам и не вмешивается в их внутренние дела.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на третьем Международном форуме TRT World Forum 2019 в Стамбуле, сообщает Anadolu.

«Определенные державы могут преследовать собственные интересы в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии, странах Африки и на Балканах. Действия Турции за рубежом основаны на исторических узах и братских связях. Этого не понять тем, кто «ценит каплю нефти дороже капли пролитой крови», - сказал глава государства.

Президент Эрдоган призвал к реформированию международных организаций, главным образом ООН.

«Турция не делает различий между террористами и теми, кто выступает за несправедливость и насилие. Каждый, кто верит в свободу волеизъявления и вероисповедания, никогда не променяет свои убеждения на доллары», - сказал Эрдоган, подчеркнув, что недопустимо воспринимать дипломатию с точки зрения давления на слабых.

По его словам, с началом операции «Источник мира», страны Запада, в частности НАТО и ЕС, сообща выступили на стороне террористов против Турции. «Как же быть с заверениями о готовности к борьбе с терроризмом? С каких пор эти страны начали действовать сообща с террористами?», - сказал президент.

Президент Эрдоган выразил недовольство действиями США в регионе. «Как могут [США], называющие себя «самой сильной страной мира», поставлять террористам из Ирака в Сирию 30 тысяч грузовиков с оружием, боеприпасами и военным оборудованием? Какой из норм демократии можно обосновать эти действия?», - сказал турецкий лидер.

Комментируя призывы к переговорам между Анкарой и террористами, турецкий лидер сказал: «Правящая партия в Турции за 17-18 лет нахождения у власти не вела и не будет вести переговоры с террористами».

1news.az