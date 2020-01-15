ЕС может обязать Apple изменить разъем в iPhone

Европейская комиссия может на законодательном уровне обязать компании установить на своих смартфонах порт USB-C.

Об этом сообщает издание Gizmochina.

С 2009 года самыми популярными разъемами у мобильных устройств стали USB-C, microUSB и Lightning, которые использует Apple.

Некоторые члены ЕК считают, что несколько видов разъемов приводит к увеличению «электронного мусора», так как пользователям приходится покупать больше кабелей и адаптеров.

В Apple же уверены, что принуждение к использованию единого разъема «не поощряет, а тормозит инновации». В компании отметили, что их клиентам придется отказаться от кабелей Lightning и приобрести другие, а это повысит уровень «электронного мусора».

Gazeta.Ru