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Эти куры - источник особой опасности - Эйюб Гусейнов

Сегодня в 14:12 ~ 7 минут на чтение 795
Эти куры - источник особой опасности - Эйюб Гусейнов

Факты, выявленные Агентством по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA) во время осмотра цеха по убою и упаковке мяса птицы в Сиязани, вызвали серьезную дискуссию и мы решили подробнее поговорить об этом с председателем Союза свободных потребителей (ССП) Эюбом Гусейновым.

В беседе с Эйюбом Гусейновым была внесена ясность в тему дискуссии о качестве продуктов из куриного мяса, которые занимают особое место в рационе потребителей, и текущем состоянии рынка. 

Деятельность нелегального цеха, обнаруженного в Сиязани, является темой дня. Неужели все еще существуют цеха по производству продукции кустарным способом? 

- К сожалению, несмотря на то, что наша страна прошла определенный путь в производственной сфере, по выводу на рынок конкурентоспособной продукции,  все еще тайно действуют предприятия, которые в своей деятельности, направленной на подрыв доверия граждан, не соблюдают никаких нормативных правил и стараются заработать посредством обмана потребителей.  

На самом деле, я даже не могу называть их предприятиями. Потому что настоящее предприятие не прибегает к аморальным методам, ставящим под угрозу жизнь гражданина. Прежде всего, необходимо разобраться в том, почему не предотвращается деятельность этих предприятий и какие «темные силы» стоят за ними?  

Я думаю, что с момента создания Агентства по безопасности пищевых продуктов существенно сократилось число таких цехов. События, которые произошли в цеху в Сиязани и приостановка его деятельности являются ярким подтверждением тому. Не надо забывать о том, что такие неконтролируемые производители птичьего мяса представляют особую угрозу продовольственной безопасности наших граждан. 

В заявлении AQTA особо привлек внимание один момент: увеличение веса курицы за счет воды. Это только может понести материальный ущерб или имеются еще другие последствия? 

 - Во-первых, кто гарантирует то, что вы называете водой, действительно - чистая вода? Для этого необходимо тщательно изучить состав жидкости и протестировать в лаборатории. Насколько я знаю, AQTA не разглашало свое окончательное решение о составе жидкости. До этого на практике мы много раз видели, что неизвестная жидкость вводится в кур. Факты, выявленные во время лабораторного обследования кур, импортированных из Украины в нашу страну, являются ярким подтверждением тому. Вполне возможно, что эта жидкость предусмотрена не только для увеличения веса, но и для того, чтобы продукт дольше не портился. Не следует забывать, что, если вес нетто увеличивается каким-либо искусственным путем, это, несомненно, позволяет утверждать о низком качестве продукта. 

К каким последствиям может привести, если разделка или очистка выполняются с нарушением соответствующих нормативов? 

- В нынешних условиях каждая сфера производства и обслуживания должна действовать с учетом принятых соответствующих протоколов. Эти протоколы регулируются международными стандартами, а не по желанию какого-либо предприятия или компании. Если каждое предприятие строит и осуществляет свою деятельность в соответствии с этими протоколами, это означает, что производимая им продукция уже отвечает соответствующим стандартам. Как известно, существуют стандарты по производству птичьего мяса. Во время производства птичьего мяса особое внимание следует уделять разделке и очистке, чтобы избежать попадания бактерий. 

 - В торговых точках мы сталкиваемся с продуктами, которые на первый взгляд привлекательны и предлагаются по низким ценам. Насколько надежны эти продукты, которые дешевле себестоимости? 

- Каждый раз, когда я вижу такие продукты, думаю, что все еще есть потребители, которые верят в заманчивые обещания?! Честно говоря, эта ситуация вызывает у меня глубокое сожаление. Достаточно элементарной логики, чтобы определить, какие черные намерения стоят за резкой ценовой разницей.  

На рынке достаточно утвердившихся и с хорошей репутацией предприятий, так почему же они не продают свою продукцию по этой цене? Ответ прост: они защищают свою репутацию и намерены иметь постоянную долю участия на рынке, а не временную. Именно потому они должны производить качественную продукцию. А качественные продукты не могут продаваться по той же цене, что и куры, производимые в цехах. Это практически невозможно. Это означает, что потребитель должен сделать один из двух сознательных выборов: либо рисковать своей жизнью, употребляя некачественные продукты, либо отдать предпочтенье здоровой пище. 

- Вы затронули достаточно серьезные вопросы. Какая опасность угрожает организму человека при потребление таких продуктов? 

- Я однозначно утверждаю, что производство продукта напрямую влияет на его цену. Следует учесть, что производство птичьего мяса занимает длительный процесс от кормления до разделки и пакетирования. Вес куриного мяса, предлагаемого по дешевой цене, обычно составляет менее 1 килограмма. Птицу недорогую и с маленьким весом в народе называют нечистой курицей. Это связано с тем, что эти продукты из птицы непригодны для потребления  

и являются источником опасности для человеческого организма. Не стоит забывать один момент, что в каждом процессе должен быть один алгоритм, и процесс должен быть завершен естественным путем. Нет, если это не так, то где-то происходит сбой, либо в процессе производства, либо при кормлении. 

- Мы покупаем курицу, кладем ее в морозильник, при необходимости вынимаем ее из морозилки, размораживаем и используем как новый продукт. В чем разница между профессиональными морозильными средствами в производстве и обычным морозильником холодильника? 

- Конечно же, очень опасно повторно замораживать размороженные продукты. Это может даже вызвать отравление. Если вы покупаете куриную продукцию и кладете ее в морозильник, то с самого начала купите замороженную в производственных условиях курицу. При мгновенном замораживании в производстве продукт за короткое время замораживается при -42 градусах, при этом его состав сильно не меняется, а самое главное, нет условий для развития бактерий. Замораживание продукта при температуре -18 градусов в бытовых холодильниках занимает много времени, и в течение этого периода времени в курице могут появиться такие микробы, как бактериальные палочки сальмонеллы, которые могут вызвать отравление. 

И наконец. Какие шаги должен предпринять потребитель, чтобы застраховаться при употреблении продуктов из птичьего мяса? 

-Существует особая необходимость в повышении осведомленности. 

 Я предлагаю четыре основных направления для наших соотечественников, пользующихся продуктами из птичьего мяса. Первое - необходимо уделять особое внимание упаковке продукта, второе - ознакомиться с датой производства, третье - поинтересоваться сроком годности, и, наконец, четвертое направление – изучить деятельность предприятия, на котором производится продукт.  

Постарайтесь купить свежую курицу. Если у вас есть время, проведите небольшое исследование рынка. Таким образом, вы не только сэкономите время, проанализируете рынок, но и убедитесь, что вы и ваши близкие едят здоровую пищу. 

Напомним, что ранее, в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AGTA), по адресу: г. Сиязань, ул. Исмета Гаибова, 83 был проведен осмотр цеха по упаковке продукции из мяса птицы, принадлежащего физическому лицу Насиру Рамазан оглу Ахмедову.

В ходе осмотра было выявлено, что во дворе жилого дома незаконно функционировал цех, где в куриные тушки после убоя и очистки при помощи насоса с подключенным к нему оборудованием со специальной иглой впрыскивалась вода, в результате чего вес тушек увеличивался на 300-350 граммов. Установлено, что куры поставляются из расположенного поблизости цеха по убою, работающего в антисанитарных условиях.

Сотрудники агентства в рамках требований законодательства ограничили деятельность обоих предприятий. Образцы, полученные из продуктов, были переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности (АГТИ) для обследования.

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