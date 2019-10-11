«Этот маньяк прижигал ее сигаретой»: На «Торговой» неадекват издевался над собакой - ФОТО - ВИДЕО

«Этот маньяк на наших глазах прижигал морду собаки сигаретой, очень грубо обращался с ней.

Не отставал от собаки, оскорблял нас, заявил, что зарежет животное. В отношении этого человека должны быть приняты серьезные меры, он мог применить нож!»

Об этом в своем статусе на Facebook написала зоозащитница Наиля Рустамлы, по словам которой, все началось с того, что неадекватный молодой человек очень грубо тискал собаку, затем начал засовывать семечки ей в ухо и тушить сигарету на морде собаки.

Подробности этого рассказал 1news.az известный зоозащитник Фарид Мансуров, по словам которого, когда девушки вмешались и попросили его не делать этого, неизвестный, который, по всей видимости, был под действием наркотиков, начал грубить им.

«А когда услышал, что девушки зовут полицию, и вовсе разошелся и начал матюкаться последними словами, а также попытался нанести физический вред хрупким девушкам. Слава Богу, девушки отделались испугом, а несчастная собака – ожогами», - заявил он.

Он также подчеркнул особую опасность таких людей.

«Я всегда говорю, что люди, жестокие к животным, представляют социальную опасность и то, что в нашем обществе количество случаев жестокого обращения с животными только растет - повод для того, чтобы бить тревогу. Этим людям с повышенной степенью жестокости нет разницы, кого мучить и кому наносить вред... Они хотят просто кайфануть от чьих-то страданий и этим самым удовлетворить свои маниакальные наклонности. То, что мы живем в одном обществе с такими людьми, не может не пугать. И не нужно мне сейчас говорить о том, что на Кавказе всегда жили суровые народы, ибо суровость и жестокость это совершенно разные вещи. Я могу где-то оправдать человека, который выследил и застрелил волка по той причине, что тот охотится на его овец, но человека, который наносит ожоги дворняге, которая мирно спала на траве, оправдать НЕЛЬЗЯ! Такой человек социально опасен, и своим поведением в отношении этих девушек он это доказал!!!

Девушки пожаловались в полицию, и я надеюсь, что правоохранительные органы дадут действиям этого подонка соответствующую юридическую оценку», - подчеркнул Ф.Мансуров.

В свою очередь, в Управлении полиции Сабаильского района Баку 1news.az заявили, что жалоба на угрозы и издевательства над собакой уже расследуется, устанавливается личность молодого человека, который угрожал зоозащитницам, принимаются меры для его задержания.

Мы надеемся, что этот неадекват, представляющий явную угрозу – как для собак, так и для людей – будет оперативно задержан и изолирован от общества. 1news.az будет следить за развитием событий.

Тимур Рзаев