Европейская школа Восточного партнерства объявляет новый набор на бесплатное обучение – ФОТО

Школа Восточного партнерства в Грузии, предлагающая диплом Международного бакалавриата по европоведению, объявляет новый набор на 2020/2021 учебный год.

Как и в прошлом году, планируется отобрать на конкурсной основе 35 школьников в возрасте 16-17 лет c лучшими учебными показателями из шести стран региона, включая Азербайджан.

Заявки принимаются до 14 марта. Процесс отбора будет состоять из письменных тестов и собеседования для предварительно отобранных кандидатов. Список стипендиатов на 2020/2021 учебный год будет объявлен во второй половине мая 2020 года.

Об этом сообщает коммуникационный проект Евросоюза EU EIGHBOURS.

Программа Европейской школы Восточного партнерства финансируется со стороны Евросоюза и реализовывается на базе «Новой школы» в Тбилиси в рамках двухлетнего академического курса.

Эта уникальная учебная программа сочетает в себе высокие академические стандарты IB со специализированным обучением, которое опирается на опыт европейской школьной системы.

Школьники будут учиться в мультикультурной среде, расширять свои знания о Европе и Европейском Союзе, изучать европейские языки, литературу и историю. Студенты также примут участие в обширной внеклассной программе, куда войдут, например, конференции высокого уровня, посвященные европейской тематике.

В сентябре прошлого года Евросоюз и Грузия договорились о строительстве собственного здания для Европейской школы Восточного партнерства. Новая школа будет располагаться рядом с озером Лиси, ожидается, что она откроет свои двери для первой группы учащихся в 2023 году.

До завершения строительства нового здания школы студенты будут располагаться в прежнем здании на базе «Новой школы» в Тбилиси.

Детальнее о процессе отбора и об обучении в школе можно узнать в секции вопросов и ответов на сайте EU NEIHBOURS.

По любым вопросам можно обращаться на стационарный номер +995 32 225 70 06 или по почте [email protected]

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Елена Остапенко, Э.Т.