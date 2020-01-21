1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Европейский банк реконструкции и развития высоко оценивает проводимые в Азербайджане успешные реформы

21 Января, 2020 в 23:45 ~ 1 минута на чтение 36
Европейский банк реконструкции и развития высоко оценивает проводимые в Азербайджане успешные реформы

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто еще большее улучшение в последнее время инвестиционной среды в Азербайджане, особо отмечены успешные реформы, проведенные в налоговой и таможенной сферах, упрощение администрирования, деятельность ASAN xidmət и агентства DOST, процесс дигитализации оказываемых государством услуг.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых в нашей стране Европейским банком реконструкции и развития, и приоритетных сферах. Было отмечено, что банк обладает хорошими возможностями для расширения своей деятельности, пользуясь существующей в Азербайджане благоприятной инвестиционной средой.

1news.az

36

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены