Евросоюз согласился отсрочить Brexit до конца января

Страны Евросоюза согласились отсрочить выход Великобритании из состава ЕС до конца января.

Это решение будет оформлено в рамках письменной процедуры, сообщил председатель Совета ЕС Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 28 октября, сообщает Deutsche Welle.

В случае, если Великобритании удастся ратифицировать договор с ЕС о Brexit быстрее, то эта страна сможет покинуть Евросоюз, не дожидаясь 31 января.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует 28 октября провести в парламенте голосование о назначении в стране досрочных выборов на 12 декабря. В последнее время Джонсон не располагал большинством в Палате общин, и ему приходилось бороться за каждый голос.

Для объявления новых выборов Джонсону необходимо большинство в две трети голосов. Без поддержки Лейбористской партии такого результата ему не добиться.

Глава лейбористов Джереми Корбин дал ясно понять, что его партия не будет препятствовать проведению новых выборов, если возможность Brexit без договора будет исключена. Однако сначала Корбин желает дождаться решения Брюсселя о новой отсрочке Brexit.

Борис Джонсон под давлением британского парламента недавно попросил Брюссель о предоставлении новой отсрочки для Brexit, хотя сам он намеревался в любом случае вывести Великобританию из состава ЕС к 31 октября.

Изначально планировалось, то Британия покинет Евросоюз еще 29 марта.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) 28 октября 2019 г.