Фантастическая победа «Милана» над «Юве» - ФОТО – ВИДЕО

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Два самых титулованных клуба Италии – «Милан» и «Ювентус» - сошлись в рамках 31-го тура Серии А.

Как сообщает 1news.az, матч, прошедший на «Сан-Сиро», выдался одним из лучших в сезоне.

«Ювентус» считался явным фаворитом противостояния, даже несмотря на то, что миланцы после возобновления матчей, прерванных из-за пандемии коронавируса, демонстрируют неплохой футбол. До 60-й минуты все так и шло. Туринцы смогли забить два гола и обеспечили себе комфортное преимущество.

Но все поменялось за считанные минуты. С 62-й по 67-ю минуты «Милан» забил три гола и полностью перевернул ход матча. Под конец встречи Анте Ребич установил окончательный счет, отправив в ворота «Юве» четвертый мяч.

«Милан» уверенно обыграл бессменного чемпиона Италии последних лет – 4:2 и обозначил свои претензии на возвращение в еврокубки. Команда Стефано Пиоли в отличной форме.

Благодаря победе «Милан» поднялся на пятое место и продолжает борьбу с «Наполи» и «Ромой» за эту позицию. «Ювентус» же, несмотря на поражение, уверенно идет к своему очередному чемпионству.

Теймур Максутов