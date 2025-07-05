«Ливерпуль» выплатит семье Жоты сумму, причитавшуюся игроку до конца контракта

«Ливерпуль» выплатит семье нападающего Диогу Жоты, погибшему в ДТП, полную сумму, причитавшуюся ему по трудовому соглашению, рассчитанному до 2027 года.

Об этом сообщает Record.

Ранее мерсисайдцы проинформировали, что выведут из обращения 20-й игровой номер, под которым выступал португальский футболист.

В ДТП также погиб брат Жоты Андре Силва.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.