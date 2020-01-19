Филипп Киркоров: «Очарование и гостеприимство Баку оставило след в моем сердце» - ВИДЕО

Король российской эстрады, народный артист РФ Филипп Киркоров сделал в социальной сети Instagram, где на него подписано около 4 миллионов фолловеров, очередную публикацию посвященную Азербайджану и Баку.

В Instagram Ф.Киркоров представил отрывок из клипа, снятого на новый дуэт с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой «Джан, Азербайджан!» (музыка Алишера, слова Олега Влади), который сопроводил следующим комментарием: «Очарование и гостеприимство Баку оставило след в моем сердце и моей музыке».

В комментарии Ф.Киркоров называет А.Кязимову потрясающей, а песню «Джан, Азербайджан!» новогодним подарком для поклонников, подчеркивая следующее: «Композиция впервые была исполнена на моем бакинском концерте в Конгресс-центре. Песня так сильно полюбилась зрителям, поэтому было решено снять на нее клип».

В.Ф.