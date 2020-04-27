«Формула-1» нацелилась на начало сезона в Австрии. Гран-при Азербайджана может пройти в сентябре или октябре

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Гран-при Франции 2020 года не состоится.

Как сообщает 1news.az, такое решение приняли организаторы гонки из-за последствий пандемии коронавируса.

То, что Гран-при Франции не состоится в ранее намеченные сроки, было понятно уже давно. Гонка должна была пройти 28 июня, но из-за решения властей о запрете проведения массовых мероприятий, было очевидно, что Гран-при будет, как минимум, перенесен. Теперь же организаторы решили и вовсе отменить гонку. Гран-при Франции стал третьей гонкой, которая отменена после Австралии и Монако. Еще 7 этапов были перенесены.

Таким образом, первым этапом в текущем календаре, который не был отменен или перенесен, значится Гран-при Австрии, который должен пройти 5 июля. Сегодня «Формула-1» распространила заявление исполнительного директора Чейза Кэри.

Глава «Формулы-1» рассказал о планах на сезон 2020 года, отметив, что они нацелены начать сезон в июле в Австрии.

«Несмотря на то, что утром было объявлено, что намеченный на конец июня Гран-при Франции не состоится, сейчас мы еще больше, чем прежде, уверены в реализации наших планов начать сезон этим летом.

Мы планируем в июле, августе и начале сентября провести европейские этапы. В сентябре, октябре и ноябре мы будем гоняться в Евразии, Азии и Америке, а завершим сезон в декабре в Бахрейне и Абу-Даби, всего – от 15 до 18 этапов.

Мы опубликуем окончательный календарь, как только это станет возможным. Мы ожидаем, что первые гонки пройдут без болельщиков, но надеемся, что они смогут участвовать в наших мероприятиях по мере продолжения сезона.

Многие вопросы предстоит решить, определиться с процедурами для команд и других наших партнеров, чтобы они смогли прибыть в эти страны и работать там. Здоровье и безопасность участников остаются приоритетом. Мы будем двигаться вперед только с полной уверенностью в том, что эти процедуры позволят избежать риска и возможных проблем.

FIA, команды, промоутеры и другие ключевые партнеры работали с нами весь этот период. Мы хотим поблагодарить их за поддержку и усилия в это невероятно сложное время», - отмечается в заявлении.

Отметим, что Гран-при Азербайджана, который должен был пройти 5-7 июня, был перенесен на неопределенное время. Согласно планам «Формулы-1» на текущий сезон, бакинская гонка может пройти в сентябре или октябре.

Однако 24 апреля операционная компания Baku City Circuit заявила, что Азербайджан не намерен проводить гонку без зрителей. Есть все основания полагать, что, скорее всего, в 2020 году «Формулы-1» в Баку не будет.

Теймур Максутов